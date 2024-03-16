Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, akıntıda bir kişinin sürüklendiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler ve vatandaşlarca sudan çıkarılan cesedin İlhan İşçi'ye (64) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA