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Adana'da Sopalı Saldırı: Bir Gencin Yaralanmasına Neden Oldu

Adana'da Sopalı Saldırı: Bir Gencin Yaralanmasına Neden Oldu
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Kozan ilçesinde, bir genci sopalarla darp eden 3 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Yaralanan genç, şüphelilerden şikayetçi olurken, yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı ve Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 şüpheli, ellerinde sopayla saldırdıkları genci darp etti. Şüphelilerin sopalarla bir evin camını kırma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Kozan'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden halı sahaya gitmek için çıkan H.Y, kavga eden gençleri görerek 'Ne yapıyorsunuz' diyerek uyarmak istedi. Gençlerden 3'ü kavgayı bırakıp sopalarla H.Y.'ye saldırdı. Sopalarla darp edilen H.Y. yaralanırken, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler A.Ö, H.A, B.E. başka bir gence de saldırıp evine zarar verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

Ellerinde sopalarla saldıran gençlerin bir evin camlarını kırdığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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