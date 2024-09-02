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Adana'da sopalı kavga: Yol verme kavgasında kadınları böyle dövdü

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Adana'da 'Yol verme' kavgası yüzünden bir adam kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da 'Yol verme' kavgası yüzünden bir adam kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü. Olay, öğlen saatlerinde Adana merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darp etmesi ise pes dedirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Kavga Adana

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Yorumlar (2)

Emre Yeşilyurt:

Yetişkin bir cono günde ikiyüz olaya karışabilir!

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Turanokten Okten:

Adana da sıradan bir gün

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