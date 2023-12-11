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Adana'da sokak ortasında bıçaklanan adam yardım istedi, kimse durmadı

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Adana'da bir adam sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Yoldan geçen otomobillerden yardım isteyen adam, hiç kimsenin durmamasıyla karşılaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ambulansın gelmesiyle yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, hiçbir araç yardım için durmadı

ADANA - Adana'da sokak ortasında bıçaklanan adam yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Hiç kimsenin durmadığı o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçenlerden yardım istedi

Bıçaklanan şahsı ise bir vatandaş kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklanan şahıs, yoldan geçen araçlara el kaldırarak, kendisinin hastaneye götürülmesini istedi ancak hiçbir araç, yaralı adam için durmadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Ambulans geldi hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Güvenlik Acil Durum Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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