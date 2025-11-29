Adana'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Adana'da iş yeri sahibi, işyerinde motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ve göğsünden vurulan işyeri sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile ocakbaşına geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, işyeri sahibi Cengiz Durmaz'a (57) tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklet binip hızla olay yerinden kaçtı.

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı. Durmaz'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA