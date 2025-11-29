Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir ocakbaşına motosikletle gelen iki şüpheli tarafından iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a düzenlenen silahlı saldırıda, Durmaz başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da iş yeri sahibi, işyerinde motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ve göğsünden vurulan işyeri sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile ocakbaşına geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, işyeri sahibi Cengiz Durmaz'a (57) tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklet binip hızla olay yerinden kaçtı.

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı. Durmaz'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 468.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, te?egram (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Bahis soruşturması o kulübü fena vurdu! Maça çıkamayacaklar
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.