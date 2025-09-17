Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde duran Eser Barış, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA