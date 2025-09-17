Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde duran Eser Barış, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barış'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne kardeş ülke Azerbaycan'ı kızdırdı: Bu aptallığa bir son verin

Türk dizisindeki bu sahne Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.