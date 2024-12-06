Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Polat (24) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasklı kişi motosiklet ile gelerek, Mehmet Polat'a tabanca ile 6 el ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucunda başından vurulan Mehmet Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Polat'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA