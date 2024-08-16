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"Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı

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Adana'da ünlü oyuncu Tümer Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna giren bir şüpheli tarafından vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SIRITNDAN VURULDU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı. Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Sıfır Bir 3-sayfa adana Dizi Suç 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ozzy Bjk:

Ünlü oyuncu mu? Gerçek hayatta yaptıklarını aynı zamanda dizide yapanlar ünlü oyuncu mu oluyorlar?

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yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Bu sıfırbir oyuncularının neredeyse hepsi de gerçek hayatında vukuatlı. Adana sen nasıl bir memleketsin oyuncuların bile bir acayip? Ha kirvaa?

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0
yanıtYanıtla
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