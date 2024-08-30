Adana'da şiddetli yağış sonucu kaya evin üzerine düştü
Adana'nın Aladağ ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak yağışta, Köprücük Mahallesi Darıçukuru mevkiinde yamaçtan kopan kaya, Bayram Gök'e ait evin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde yamaçtan kopan kaya, evin üzerine düştü.
Adana'nın Aladağ ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak yağışta, Köprücük Mahallesi Darıçukuru mevkiinde yamaçtan kopan kaya, Bayram Gök'e ait evin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ADANA