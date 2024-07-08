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Adana'da serinlemek için göle giren genç suda kayboldu

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren 19 yaşındaki genç, su içerisinde kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine sualtı ekipleri ve kurbağa adamlar arama çalışmalarına başladı.

Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj gölüne giren genç suda kayboldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj gölünde meydana geldi. 19 yaşındaki M.A serinlemek için göle girdi. Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde bir anda kayboldu. Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Zodiac bot ile suyun yüzeyi taranırken, kurbağa adamlar da suyun altında çalışmasına devam etti. Havanın kararmasıyla çalışma son buldu. Günün ilk ışığıyla birlikte arama çalışması tekrardan başlatılacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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