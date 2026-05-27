Serinlemek için girdiği suda can verdi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için suya giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni suya girdiği noktadan 10 kilometre ileride bulundu.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla suya giren bir vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda şahıs, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
