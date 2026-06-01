Serinlemek için Eğlence Çayı'na giren Ömer aranıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor.

Olay, dün Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla durdurulan aramalar, sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Ekiplerin Ömer Alptekin'i aramak için çalışması sürüyor. - ADANA

