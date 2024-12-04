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Adana'da şehit konvoyunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da şehit konvoyunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı
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Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kaza yaptı.

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı. Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki bir otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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