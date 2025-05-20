Adana'da Şaka Yüzünden Kamyonetin Çarptığı Genç Hastanelik Oldu

Adana'da Şaka Yüzünden Kamyonetin Çarptığı Genç Hastanelik Oldu
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Adana'da cep telefonu ile konuşan bir kişi, arkadaşının şaka yapmak için üzerine sürdüğü kamyonetin çarpması sonucu hastanelik oldu. Ilginç bir şekilde, kazadan sonra da telefon görüşmesine devam eden yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi.

Adana'da cep telefonuyla konuşurken arkadaş şakasının hedefi olan bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hastanelik oldu. İlginç olayda, yaralanan şahsın telefon görüşmesine kazadan sonra da devam etmesi dikkat çekti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, arkadaşı U.A.'ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü. Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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