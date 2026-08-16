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Adana'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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Adana'da aniden bastıran sağanak ve kuvvetli rüzgar, özellikle Sarıçam ve Yüreğir'de etkili oldu. Sarıçam'da bir evin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu, sokaklarda su birikintileri oluştu. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adana'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış ve rüzgar nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuvvetli rüzgara dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak sokağa düştü. Olayda çevrede hasar meydana gelirken, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik telleri de koptu.

Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar sırasında vatandaşların dikkatli olması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve ağaç, direk ile bina çevrelerinden uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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