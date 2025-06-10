Adana'da Parklarda Uyuşturucu Kullanan 45 Kişi Yakalandı

Adana'da Parklarda Uyuşturucu Kullanan 45 Kişi Yakalandı
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Adana'da yapılan narkotik operasyonunda parklar, köprü altları ve metruk binalarda uyuşturucu kullanan 45 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, esrar ve metamfetamin bulunuyor.

Parklar ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi yakalandı

ADANA - Adana'da parklar, bahçeler ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parklar,bahçeler, metruk binalar ve köprü altılarında uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde kullanan 45 kişi suçüstü yakalandı.Madde kullanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise toplamda 140,65 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ile 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanan 45 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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