Park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Adana'nın Yurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Adana'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde park halindeki otomobilde meydana geldi. Otomobil, henüz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

