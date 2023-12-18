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Adana'da park halindeki minibüsü çalan şüpheliler tutuklandı

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Adana'da park halindeki minibüsü düz kontak yoluyla çalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin minibüsü çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da park halindeki minibüsü düz kontak yoluyla çalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin minibüsü çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut A. (26), arkadaşları İsmail D. (30) ile Kemal D.'yi (42) otomobiliyle aldı. Üç arkadaş gezdikleri sırada park halindeki bir minibüsü çalmaya karar verdi. İsmail D. ve Kemal D. araçtan inerken Mahmut A. aracında beklemeye başladı. İsmail D. gözcülük yaparken, Kemal D. minibüsün kapısını zorladıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ardından Kemal D. düz kontak yoluyla minibüsü çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Gözcülük yapan İsmail D. ise kendisini bekleyen Mahmut A'nın aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracın sahibi A.K. (63) minibüsünün yerinde olmadığını görünce 112 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Aracın çalındığı bölgeye gelen oto hırsızlık polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimlikliklerini belirleyen oto hırsızlık polisleri, söz konusu şüphelilerin evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ile Kemal D. tutuklanırken Mahmut A.'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin bir süre sahte plaka ile gezdikleri minibüs ise Kemal D.'nin evinde bulundu. Minibüs sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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