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Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

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Adana'da özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan genç kadın, otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı.

Adana'da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan kadın öğretmen B.N.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi.

ÖĞRENCİLERİ TOKATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı.

Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Önce savcıya ifade veren öğretmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıO Z:

Fazla da vurmamış. Baya abartılı haber. Az vurmaktan zarar gelmez.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

1 ay bile yatmayacak gaz almak için tutuklama

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

cezaevideki bacılar ona hatırlatır ne hata yaptığını

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

insanların iyice öfkeli şiddete meyilli hale gelmesinin nedeni topluma Dini ve ahlaki bilincin yeteri derecede verilmemesi medyadir ve siyasetcilerdir okullarda Din dersinin az olması ve ahlaki egitim ağırlıklı olmaması dizilerin şiddeti küfru kabaligin teşvik edici olması bir meziyetmis gibi sunması siyasetçilerin kaba dili toplumu da kabalastiriyor küfür etmek övulecek birsey değil utanılacak birseydir üstün ahlakli ve iyi insanlar asla küfür etmezler dil küfürlü kaba olunca kalp katılamıyor ve sonuç olarak insanlar en küçük seyde sinirleniyor şiddete bulaşıyor devlet dizilerde kabadayiligi küfürlü dili yasaklamali dumansız hava sahası gibi küfürsüz hava sahası olusturmali ki insanlar kibarlaşsin şiddet azalsın

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Haber YorumlarıMr Camel:

Bu İşi yapamayacaksın otızm öğretmenliğini niye yaparsın ki anlamadım otızm li çocukların eğitimi çok zor özen isteyen birşey dir her gelen öğrenmenlık yapamaz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sorun özel öğretim çocuğunu yani bir nevi engelli çocuğu dövmesi.

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Haber YorumlarıSmlsrky:

Bizim ilkokul ortaokul da yediğimiz dayaklari ozamanlar böyle onemselerdi hocalar muhebbet yerlerdi heralde

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Haber YorumlarıDenizci:

Yemin ederim çocuğuma bunu yaptığını görsem ona ne yapacağımı buraya yazamam

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Haber YorumlarıKALEM:

Keşke dövmseydin; onlar zaten mağdur !

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Kadin haklari diye cigirtkanlik yapan guruh cikar simdi ortaya..

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