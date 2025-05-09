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Adana'da Özel Eğitim Öğretmenine Şiddet Suçlaması

Adana'da Özel Eğitim Öğretmenine Şiddet Suçlaması
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Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine öğretmen gözaltına alındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra polis harekete geçti.

Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, çocukları zaman zaman dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uygulayan özel eğitim öğretmeni polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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