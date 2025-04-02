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Adana'da Otoparkta Uyuşturucu Satışı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Otoparkta Uyuşturucu Satışı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da bir otoparkta uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 bin 268 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da otoparkta uyuşturucu satışı yapan 7 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 bin 268 adet hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir katlı otoparkta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan takipte ekipler, araçla otoparka gelip uyuşturucu madde satan şüphelileri tek tek belirledi. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Dedektör köpeği ile yapılan aramada 3 bin 257 adet sentetik ecza, 11 adet ecstasy ve 1,14 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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