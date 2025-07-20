Adana'da Otomobilin Kaputunda Yolculuk Şaşkınlık Yarattı

Adana'da Otomobilin Kaputunda Yolculuk Şaşkınlık Yarattı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir genç, hareket halindeki otomobilin kaputunda yolculuk yaparak görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden bu şekilde seyahat eden genç, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaputtan indi.

Adana'da bir kişinin otomobilin kaputunda yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde meydena geldi. İddiaya göre bir genç otomobilin kaputuna oturdu. Genç otomobil hareket etmesine rağmen kaputtan inmereyerek burada yolculuğuna devam etti. Tehlikeye aldırış etmeden hareket halindeki kaputta yolculuk yapan genci gören vatandaşlar şok yaşadı. Genç bir süre tehlikeye aldırış etmeden diğer sürcülerin şaşkın bakışları arasnda yolculuğuna devam edip kaputtan indi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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