Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devriildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 54 yaşındaki Hasan Bayram hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hasan Bayram'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
