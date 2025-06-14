Adana'da Otomobil Mağazaya Daldı: Kadın Sürücü Yaralanmadı

Adana'da Otomobil Mağazaya Daldı: Kadın Sürücü Yaralanmadı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ayakkabı mağazasına daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mağazaya daldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yanasıdı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi. Büyük bir gürültüyle iş yerinin camlarını kırarak içeri giren otomobilin kadın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken iş yeri çalışanları büyük panik yaşadıklarını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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