Adana'da Otomobil Köprüden Düştü: Sürücü Yaralandı
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adana'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yüreğir ilçesi Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar N. kullandığı 01 ASF 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitteki demir bariyerlere çarpıp Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Vatandaşların araçtan çıkardığı Bahar N. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı