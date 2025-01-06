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Adana'da Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Adana'da Otomobil Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve bir yaralı hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Adana'da ağaçlara çarpan otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ikiye bölünen otomobildeki sürücü Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz Gül de hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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