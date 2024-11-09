Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Pozantı ilçesinde Belemedik Tabiat Parkı'nda çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. - ADANA