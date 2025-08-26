Adana'da Orman Yangını, Ekipler Müdahaleye Başladı

Adana'da Orman Yangını, Ekipler Müdahaleye Başladı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Güzpınarı mahallesi sınırlarında başladı ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Yangın, ilçeye bağlı Güzpınarı mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip, sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgedeki engebeli arazi şartlarına rağmen karadan ekipler ulaştı.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele ettiği bildirildi. - ADANA

