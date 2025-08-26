Adana'da Orman Yangını, Ekipler Müdahaleye Başladı

Adana'nın Feke ilçesi sınırlarında orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Güzpınarı mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip, sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri kısa sürede bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgedeki engebeli arazi şartlarına rağmen karadan ekipler ulaştı.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele ettiği bildirildi. - ADANA