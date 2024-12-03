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Adana'da Öğretmenlere Saldırı: Kardeşinin Tartıştığı Öğretmenleri Dövdü

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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Camili Akarca Ortaokulu'nda, bir kadın öğretmenin kardeşi, okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmenler hastaneye sevk edilirken, durumu iyi olduğu bildirildi.

Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat böyle dövdü

ADANA - Adana'da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmenle ders programıyla ilgili tartıştı. Olayın ardından kadın öğretmen, durumu ağabeyine anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okuldan uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenleri hastaneye götürürken, öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp raporu alan öğretmenlerin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Adana'da Öğretmenlere Saldırı: Kardeşinin Tartıştığı Öğretmenleri Dövdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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