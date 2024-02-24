Adana'da Polis Ekipleri Öğrencilere Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemlerini Anlattı

Adana'da polis ekipleri, "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" konferansları çerçevesinde öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlatarak uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, gençlerin terör örgütünün ağına düşmemesi için "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" isimli proje düzenledi. Polis ekipleri proje doğrultusunda liseleri ziyaret ederek öğrencilere konferans verdi. Konferansta terörizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, sosyal medya- terör ilişkisi anlatıldı. - ADANA