Nehirde kaybolan 17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde Taşköprü civarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Enes Kozak, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan su altı polisleri, yaptıkları arama sonucu Enes Kozak'ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

