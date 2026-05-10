Haberler

Nehirde kaybolan 17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Nehirde kaybolan 17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde Taşköprü civarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Enes Kozak, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan su altı polisleri, yaptıkları arama sonucu Enes Kozak'ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

Icardi'den güne damga vuran paylaşım!