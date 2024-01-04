Adana'da Narkotik Polisleri Okul Önlerinde 'Narko Alan' Uygulaması Yaptı

Adana'da narkotik polisleri gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için okul önleri "Narko Alan" uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için "Narko Alan" uygulaması yaptı. Uygulamada, polisler araçları durdurup içerisindeki kişilerin üzerlerini aradı. Durdurulan araçtaki kişiler ve okul çevresinde bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Polis, okul çevrelerinde torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği çiçeklik, duvar kenarları ve otluk alanlarda da arama yaptı. - ADANA