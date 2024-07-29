Adana'da Narkotik Köpeği 'Oscar' Kamyonetin Arka Kasasında 52 Kilo Skunk Maddesi Buldu
Adana'da polis ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurarak narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Aracın arka kasasında zulalanmış 52 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Tutuklanan sürücü, emniyette susma hakkını kullandı.
Adana'da narkotik köpeği 'Oscar' kamyonetin arka kasasına zulalanmış 52 kilo 300 gram skunk maddesini buldu. Tutuklanan sürücünün emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti uygulama noktasında durdurdu. 'Oscar' isimli dedektör köpeği kamyonetin arka kasasına tepki verdi.
Bunun üzerine narkotik polisleri aracın kasasındaki zulayı buldu. Zula içerisinde 43 pakette 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sürücüsü Mehmet E. gözaltına alındı.
Şüpheli Mehmet E. emniyette susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA