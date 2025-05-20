Adana'da Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Adana'da yapılan narkotik operasyonunda, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Osmangazi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Araçta yapılan kontrollerde, koltuk altına gizlenmiş vaziyette 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler İ. B. (20) ve Y. A. (25), kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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