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Adana'da Narkotik Baskınında Süpürge Sapında Metanfetamin Ele Geçirildi

Adana'da Narkotik Baskınında Süpürge Sapında Metanfetamin Ele Geçirildi
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Adana'da narkotik polisleri bir eve düzenlediği baskında süpürge sapında metanfetamin buldu. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskında süpürge sapında metanfetamin ele geçirdi. Evdeki iki şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda Ziyapaşa Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Polis yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu eve baskın yaptı. Yapılan baskındaki aramada süpürge sapında metanfetamin ele geçirildi. Polis evdeki Ethem A. (38) ve Murat Ö.'yü (54) gözaltına aldı Şüpheliler kendilerinin içici olduğunu satıcı olmadığını iddia etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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