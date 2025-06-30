Adana'da Narkoalan Uygulaması: 63 Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı

Adana'da Narkoalan Uygulaması: 63 Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen Narkoalan uygulamasında 63 uyuşturucu kullanıcısı yakalanarak adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana polisinin 4 mahallede düzenlediği Narkoalan uygulamasında 63 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı, Yeşilyuva, Mirzaçelebi, Gülpınar, Dumlupınar Mahallesi ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik 'Narkoalan' uygulaması düzenlendi. Yapılan şok uygulamada uyuşturucu kullanan 63 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 145 gram bonzai, 86 adet uyuşturucu hap, 35 gram esrar ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılması için polis merkezine götürüldüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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