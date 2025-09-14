Haberler

Adana'da Narkoalan Uygulaması: 3,45 Gram Bonzai Ele Geçirildi, 5 Gözaltı

Adana'da uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 'Narkoalan Uygulaması' kapsamında 3,45 gram bonzai ele geçirilirken, bir dolandırıcılık suçundan aranan da dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Başak, 19 Mayıs, Anadolu, Levent Mahallesinde cadde ve ara sokaklarda "Narkoalan Uygulaması" yapıldı. Uygulama çerçevesinde, 185 şahıs sorgulanırken. 86 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 4 uyuşturucu kullanıcısı şahıstan toplamda 3,45 gram bonzai ele geçirildi. 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanan ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
