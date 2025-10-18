Adana'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Adana'da 3 katlı müstakil evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ADANA