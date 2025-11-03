Haberler

Adana'da Müstakil Ev Yangında Kül Oldu

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir müstakil ev, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tamamen yanarak küle döndü. Yangını fark eden Elif Demir, ailesiyle birlikte can havliyle dışarı çıktı.

Adana'da 3 katlı müstakil ev yanarak küle döndü. Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden kadın, "Işığa doğru kalktım, 'Ev yanıyor' diye bağırdım sonra camlar patladı, aşağı zor indik" dedi.

Yangın, 31 Ekim gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Demir'e ait 3 katlı müstakil evin 2'inci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden Elif Demir (63), oğlu İsmail Demir, gelini ve torunlarıyla birlikte can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangında 3 katlı müstakil ev adeta küle dönerken o anlar anbean kameralara yansıdı.

"Bu evi yaptıramam"

Yaşadıkları dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Elif Demir, "Bir uyandım ki tuvaletin orada ışık vardı. Işığa doğru gittim, ev alev almıştı. Kaçın demeye kalmadan bütün ev alev aldı. 15 senedir burada oturuyorduk, her şeyim yandı. Şu anda komşularda veya kızımda kalıyoruz" dedi.

Yangına eşi ve çocuğuyla birlikte yakalanan İsmail Demir ise, "Annemin sesine kalktık, bütün ev alev almıştı. Eşim ve çocuğumu dışarıya çıkarttım ben de evi kontrol edip çıktım ama o sırada zehirlendim. Bütün camlar patladı, çok kötüydü" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
