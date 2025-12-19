Adana'da motosikletlin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da 5 gün önce meydana gelen ve sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Adana'da 5 gün önce meydana gelen ve sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, 14 Aralık 2025 günü saat 17.25 sıralarında, Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Can Uzun (25) idaresindeki 01 EGA 96 plakalı motosiklet, Mıdık Mahallesi istikametinden gelerek Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndan Güney Kuşak Bulvarı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Uzun olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de yeni ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak savrulup sürüklendiği anlar yer aldı. - ADANA