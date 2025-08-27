Adana'da Motosikletli İki Şahıs Kafe Önünde Havaya Ateş Açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli iki kişi, bir kafenin önünde tabanca ile havaya ateş açtı. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli 2 şahıs bir kafenin önünde tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Boş kovanları toplayan polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle bir kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. Şahısları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme yapılarak boş kovanlar toplanıp muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
