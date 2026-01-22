Lüks otomobil yolda drift yaptı, motosikletli son anda kurtuldu

Adana'da bir motosikletli, trafikte drift atarak ilerleyen lüks otomobile çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 YM 145 plakalı BMW marka otomobil, yolda drift atarak ilerledi. Bu sırada bir motosikletli, arkasında drift atarak ilerleyen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.

O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA