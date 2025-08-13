Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Adana Seyhan'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen taksinin manevra yapması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hıdır Pişkin hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi ailesi tarafından alındı.

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen taksinin manevra yapmasıyla direğe çarparak ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kaza, dün merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. (61) idaresindeki 01 T 0193 plakalı ticari taksi ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek için manevra yaptı. Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin (32), kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Hıdır Pişkin hayatını kaybetti.

Pişkin'in, bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalıştığı, kaza anında ise evine dönmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Pişkin'in çocuklarından Miraç'in (10) kas hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Pişkin'in cenazesi incelenmek üzere kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınarak, defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıkta kılınan cenaze namazı ile cenazenin defnedileceği ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
