Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımcı olmak için seferber oldu. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yerde yatan yaralı sürücüyü çevredekilerin yoldan kaldırarak kaldırıma kadar yürütmesi dikkat çekerken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K. (56) idaresindeki 01 AJK 511 plakalı otomobil E.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekiler yardım için toplanırken durum polis ve sağlık ekiplerine de bildirildi. Sağlık ekipleri beklenirken yaralının ambulans gelmeden yerden kaldırılması tepkilere neden oldu. Bu sırada gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüuü, boyunluk takarak sedye ile ambulansa alıp hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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