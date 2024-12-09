Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Adana'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Metrelerce Sürüklendi

Adana'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Metrelerce Sürüklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletten düşen iki kişi, kaza anının güvenlik kamerasına yansımasıyla gündeme geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan motosiklet sürücülerini hastaneye kaldırdı.

Adana'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, metrelerce sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi metrelerce uzağa düşüp, sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık
img

Ünlü isim evlatlıkmış
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.