Adana'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Metrelerce Sürüklendi

Adana'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, metrelerce sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, caddede dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi metrelerce uzağa düşüp, sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA