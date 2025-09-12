Haberler

Adana'da Motosiklet Denetiminde 357 Bin TL Ceza

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 865 motosiklet kontrol edilmiş ve 46 sürücüye toplamda 357 bin 865 TL ceza kesilmiştir.

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 357 bin 865 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde 865 motosikleti kontrol eden ekipler, 46 sürücüye 357 bin 865 TL cezai işlem uyguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
