Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu

Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu
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Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu
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Adana'da miras kavgasında baba Nihat Köse, bir oğluyla beraber olup diğer oğullarına saldırdı. Kameraya yansıyan kan donduran görüntülerde babanın elindeki sopayla 2 evladını dabettiği daha sonra evden aldığı tüfekle oğullarına ateş açtığı görüldü. Saldırıda Köse'nin oğullarından biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaşam savaşı veriyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde 24 Temmuz'da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, miras meselesi nedeniyle 69 yaşındaki Erol Köse ile oğulları Nihat (42) ve Mesut Köse (34) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABA OĞULLARINI SOPAYLA DÖVÜP ATEŞ ETTİ

Baba Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut'u sopayla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada Erol Köse bu kez evden aldığı av tüfeğiyle geri döndü ve iki oğluna ateş açtı.

BİR EVLADI ÖLDÜ, DİĞERİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Karınlarından vurulan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı. Mahalleli, yaralı kardeşleri özel araçla hastaneye yetiştirdi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nihat Köse kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mesut Köse ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAN DONDURAN OLAY KAMERADA

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğlunun ellerindeki sopayla Nihat ve Mesut Köse'yi darbettikleri, ardından Erol Köse'nin evine gidip av tüfeğini alarak oğullarına ateş açtığı anlar yer aldı. Şüpheli babanın, vurduğu oğlunu yerdeyken tekmelediği görüntüler ise pes dedirtti.

BABA TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra baba Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ENGELLİ KARDEŞİNE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

Olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışan ekipler, firari şüpheli Murat Köse'nin, hayatını kaybeden bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye olaydan kısa süre önce cep telefonundan tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini tespit etti. Mesajlardan birinde "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı" ifadeleri yer aldı.

Murat Köse'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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