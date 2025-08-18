Adana'da Minibüste Şok Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu gibi araca binen genç, fırsat kollayarak kırmızı ışıkta sürücünün gözü önünde paraları alarak kaçtı.

İddiaya göre, duraktan minibüse binerek ön koltuğa oturan bir genç, araç kırmızı ışıkta durunca şoförün yanındaki paraları alıp hızla kaçtı. Şoför neye uğradığını şaşırırken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. - ADANA