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10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı

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Adana'da minibüsün arkasındaki lastiğin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Aracın sürücüsü "Şeker sanıyordum" savunması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İhsan E.'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

DEDEKTÖR KÖPEK BULDU

Araç içerisinde arama yapan dedektör köpeği 'Barbara' yedek lastiklere tepki verdi. Lastiklerin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı

"UYUŞTURUCU OLDUĞUNDAN HABERİN YOKTU"

Gözaltına alınan İhsan E. sorgusunda, "Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 kilo uyuşturucu yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp edirne milletvekilinin resmi aracında da uyuşturucu yakalandı. adam mahkemede 'ben atatürkçüyüm' diye savunma yaptı. 100 yıllık chp maskesi.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yinemi adana yha

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