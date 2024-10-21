Üye Girişi
Haberler

Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kabir ziyaretine gelen anne ve 2 kızı silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 3 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da bulunan Buruk Mezarlığı'na kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta bir yakınlarının kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

Mezarlıkta silahlı saldırı: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Cinayet Sarıçam 3-sayfa Dünya Polis adana Suç

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi

Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
500

Yorumlar (17)

Aydın AKDAĞ:

Memleketin çivisi çıkmış birbirini yiyen yeyene

105
3
yanıtYanıtla
Bülent Tokmak:

Noluyo laaaaan ne hale geldik son zamanlarda duyduklarımızdan insanlığımdan utanıyorum

91
0
yanıtYanıtla
Salim:

EYYY BU ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLER ESERİNİZDEN MEMNUNMUSUNUZ.......

64
22
yanıtYanıtla
Turkuaz Türk:

texasa döndü memleket

54
3
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Ulke bitmis biz fetonun derdindeyiz.

27
12
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Israel işle uğraşmaktan ülkemizde ki sorunları unuttuk bak halımıze

21
9
yanıtYanıtla
hasan polat:

fetöcüler yapıyor

4
13
yanıtYanıtla
Erdal_19:

adana hızlı memleket

6
5
yanıtYanıtla
Ahmet Esen:

Allah'ın hükümleri olmadan insanların adaletinden umut beklenemez bu ülkeye Kısas gelmeden hiç bir zaman adalet yerini bulmayacaktır.

9
1
yanıtYanıtla
Mevlüt Dündar:

İdam idam idam

6
1
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi? Aylin Arslantatar kimdir? Avukat Aylin Arslantatar ne dedi? (Yenidoğan Çetesi Davası) Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.